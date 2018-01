Rio e Passos tentam a "transição suave" entre "alguma turbulência"

Carlos Santos Neves - RTP18 Jan, 2018, 18:26 / atualizado em 18 Jan, 2018, 18:45 | Política

Prolongou-se por mais de hora e meia o encontro entre Rio e Passos Coelho na São Caetano à Lapa. Ambos falaram aos jornalistas no termo da reunião. E foram ambos omissos nos detalhes da passagem de testemunho.“Bem-vindo”, disse Passos Coelho ao receber Rui Rio, pelas 14h55, à entrada da sede do PSD.





Às perguntas sobre o grau de união no seio do PSD, entre as recentes eleições diretas e o congresso agendado para 16 e 18 de fevereiro, Rui Rio retorquiu com o diagnóstico de um partido a viver “alguma turbulência”.



“Mas a gente vai resolver essa pequena turbulência. Não sei se a turbulência é real ou é mais na comunicação social”, acrescentou o sucessor de Passos, antes de sintetizar o que o levou esta quinta-feira à sede nacional do principal partido da oposição.



“A primeira conversa que se impunha numa transição suave era justamente com o líder do partido”, disse, para em seguida enfatizar, uma vez mais, que Pedro Passos Coelho estará em funções até à reunião magna de Lisboa.



“Com frontalidade, sem hipocrisia”



“A casa é igual, tem mobiliário diferente, mas conheço a casa e as pessoas”, notou Rui Rio.

Rio ouviria Passos a “reconfirmar os parabéns” pela vitória sobre Pedro Santana Lopes nas diretas.“Sendo certo que só a partir do congresso entra em funções, na verdade não podemos ignorar que já foi eleito e que há matérias que carecem de alguma articulação”, afirmou o ainda presidente do Partido Social Democrata.“Entendo que é meu dever, havendo um líder eleito, ouvi-lo em alguns aspetos que considero mais relevantes”, continuou.Num breve resumo da conversa, Passos diria que “correu muitíssimo bem”, antevendo mesmo uma transição “com muita naturalidade, com muita responsabilidade”.“O doutor Rui Rio, a partir do congresso, terá oportunidade, como líder do PSD, de encetar um ciclo novo na vida do partido”, afirmou o líder cessante. “Só quero desejar-lhe as maiores felicidades porque tudo o que correr bem à frente do PSD correrá bem ao país e aos portugueses”, reforçou.Quanto à liderança do grupo parlamentar e ao futuro imediato de Hugo Soares, Passos Coelho escusou-se a tecer qualquer comentário: “Não vou entrar em nenhum detalhes sobre matérias que ou não me dizem respeito, ou vêm fora de tempo, terão desenvolvimentos ulteriores”.Já Rui Rio estimou que a conversa a manter com o atual líder parlamentar, ainda sem data, deverá acontecer “com frontalidade, sem hipocrisia e com sinceridade de parte a parte”.”É uma das muitas questões que têm de ser resolvidas. Se ainda não falei [com Hugo Soares], como é que pode estar resolvida?”, quis vincar o antigo autarca do Porto, que garantiu não ter ainda endereçado qualquer convite para posições nos órgãos nacionais.“Nem eu sou fonte próxima de mim próprio porque ainda não comecei a pensar”, rematou.