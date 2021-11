Rio e Rangel de acordo sobre data do congresso e em desacordo sobre tudo o mais

Rui Rio e o challenger Paulo Rangel puseram-se de acordo sobre a marcação do Congresso do PSD para 17, 18 e 19 de dezembro. Fora do acordo continuam, entretanto, a data para a eleição directa do líder partidário e a questão de saber se devem ou não ter direito de voto os militantes sem quotas em dia.