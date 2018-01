Rio e Santana explicam o que podem dar ao PSD

As eleições diretas para a presidência da Comissão Política Nacional do PSD foram agendadas para 13 de janeiro.



O país e os militantes vão assistir esta quinta-feira à noite na RTP ao primeiro frente a frente entre os dois candidatos, quase no final da campanha dominada precisamente pela realização dos debates.



Também já há moções depositadas na sede nacional do partido com as ideias dos candidatos, como conta a jornalista Natália Carvalho.