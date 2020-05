Rio espera por Marcelo para abordar "dossier" presidenciais

Numa intervenção na primeira assembleia distrital digital do PSD/Lisboa, no dia em que se comemoraram os 46 anos do partido, Rui Rio fez uma análise de quais devem ser as principais preocupações do partido em 2020, dizendo que "tem de se preocupar muito com um dossier em concreto, um bocadinho menos com outro e nada" com um terceiro.



Se as eleições autárquicas do outono de 2021 têm sido apontadas por Rui Rio como uma prioridade desde que foi eleito presidente do PSD, em 2018, na quarta-feira o líder social-democrata atribuiu também algum relevo às presidenciais de janeiro do próximo ano, que não constavam da moção de estratégia com que se apresentou às últimas diretas.



"Tem de ter alguma preocupação com as eleições presidenciais: os partidos não concorrem, mas, no entanto, um partido como o PSD obviamente tem de apoiar um candidato, não é desculpável que um partido desta dimensão não tenha candidato", afirmou.



Para este sufrágio, Rio não escondeu que o partido já tem um candidato natural, dizendo que o PSD "terá de aguardar pela posição do atual Presidente da República e militante do PSD", Marcelo Rebelo de Sousa.



"Aguardemos aquilo que ele pretende fazer e como fazer", disse.



Já quanto às legislativas, que teoricamente só se realizam em 2023, o líder do PSD defendeu que não são uma preocupação, lembrando que a partir de setembro e até meados do próximo ano nem sequer se podem realizar de acordo com a Constituição.



"Podemos dedicar-nos às autárquicas e à oposição saudável ao PS sem a preocupação de saber que vai haver um ato eleitoral que degrada sempre muito o ambiente", defendeu.



Rio reconheceu que o partido está atrasado em relação à preparação das autárquicas: "Devíamos ter começado a ação no terreno em 2019, mas primeiro foram os tumultos internos, depois as europeias, as legislativas, a seguir as diretas e agora tivemos o vírus", lamentou, referindo-se à pandemia da Covid-19.