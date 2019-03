Rio fecha jornadas a designar PSD como única alternativa ao PS

Carlos Santos Neves - RTP01 Mar, 2019, 15:47 / atualizado em 01 Mar, 2019, 15:52 | Política

“Todos temos consciência de que se for para mudar, para fazer uma política diferente, só há uma possibilidade, que é o PSD ganhar as eleições”, propugnou Rui Rio, para acrescentar ser “factual” que, “para o próximo governo não ser dirigido pelo PS, só há um partido com possibilidade de o substituir, não há outro”.Melhores empregos, salários e serviços públicos são objetivos definidos por Rui Rio, para quem o “crescimento económico” é “o ponto de partida para se conseguir tudo isto”.





Durante a intervenção que culminou as jornadas parlamentares do PSD, Rio quis também enunciar aquelas que considera serem as necessidades do país em matéria governativa: “Aquilo de que nós precisamos é melhor gestão, mais rigor, menos compadrio, mais coragem, mais reformismo, mais crescimento económico e, para embrulhar, um discurso político de coragem e de verdade”.



Para o presidente do PSD, o atual Governo é portador de um discurso de “meias-verdades”, desde logo no que toca aos números do emprego, do défice das contas do Estado e da dívida pública.



“Eu diria que as meias-verdades são sempre piores do que as mentiras e o Governo apresenta a metade que é verdade, mas esconde o resto”, apontou Rio, para quem o Governo criou postos de trabalho “de baixo valor acrescentado” e de “fracos salários”.



“Reduziram o défice público, é verdade, mas reduziram com cativações exageradas, cegas e muito pouco prudentes em muitas circunstâncias”, enumerou.



“Espero que a banca tenha aprendido”



c/ Lusa

Num olhar à campanha que se desenha para as eleições europeias, o líder social-democrata acusou ainda o Executivo de “31 de boca”, quando fala do investimento público.“Não fizeram nada e a dada altura começaram a apresentar projetos e mais projetos para parecer que afinal as coisas estão a andar e promover aquele que eles já sabiam que ia ser candidato ao Parlamento Europeu”, reprovou Rui Rio, referindo-se a Pedro Marques, o ex-ministro que encabeça agora a lista socialista para as eleições de maio.“Aquilo que foi esta governação e continuará a ser, se amanhã for chamada a continuar, é uma governação de curto prazo”, rematou Rio.Rui Rio reservou parte do seu discurso à banca, aludindo, especificamente, à tendência de crescimento do crédito ao consumo. Seria “imperdoável”, segundo o líder do maior partido da oposição, se o Banco de Portugal não impusesse limites às instituições bancárias.“Espero que a banca portuguesa tenha aprendido alguma coisa com aquilo que se passou em Portugal, mas se não, que o Banco de Portugal tenha ele aprendido o suficiente”, frisou.“Seria absolutamente inadmissível que em Portugal se repetissem os erros que recentemente se fizeram e os portugueses fossem, outra vez, chamados a pagar erros da banca comercial”, carregou.Rio assinalou, de resto, que “o próprio Governo tem meios e instrumentos de ordem fiscal para desincentivar o endividamento e incentivar a poupança”, advertindo contra “a mesma lógica de governação” que antecedeu a intervenção da