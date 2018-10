Rio insiste que investigação "se conclua rapidamente" para evitar mais desgaste

Lusa26 Out, 2018, 21:58 | Política

Questionado se está satisfeito com as explicações do primeiro-ministro, que disse hoje não ter tido conhecimento do memorando sobre a recuperação do material furtado em Tancos, Rui Rio preferiu reiterar um pedido que já tinha feito no início de setembro de celeridade na investigação.

"O que precisávamos era que a investigação fosse célere e concluída rapidamente para que todos pudéssemos concluir se realmente o ex-ministro Azeredo Lopes sabia ou não sabia, se o primeiro-ministro sabia ou não sabia", afirmou Rui Rio, em declarações aos jornalistas, à margem do jantar de abertura de uma iniciativa de formação política das Mulheres Social-Democratas, em Lisboa.

Para o presidente do PSD, "todos os dias estar a avaliar o caso com base em mais uma notícia aqui e uma notícia ali, é um desgaste enorme para o país e para as Forças Armadas".

"Peço um esforço para que, no quadro daquilo que é possível, a PGR e a PJ acelerem ao máximo a investigação. Quando houver uma acusação tudo ficará mais clarificado", considerou.

Admitindo que toda este caso "é um enorme desgaste para o Governo", Rui Rio contrapôs que, como líder da oposição, até poderia "esfregar as mãos".

"Talvez, se não fosse um desgaste para o país e para as Forças Armadas. Sendo assim o que quero é que a investigação se possa concluir rapidamente", apelou.

António Costa assegurou hoje que não conheceu o memorando sobre o reaparecimento do material militar furtado dos paióis de Tancos, "nem através de Azeredo Lopes, nem através de ninguém".

O furto do armamento dos paióis de Tancos foi noticiado em 29 de junho de 2017, e, quatro meses depois, foi recuperada parte das armas.

Em setembro, a investigação do Ministério Público à recuperação do material furtado, designada Operação Húbris, levou à detenção para interrogatório de militares da PJM e da GNR.

Na mesma altura, foi noticiada uma operação de encenação e encobrimento na operação, alegadamente organizada por elementos da PJM, que dela terão dado conhecimento ao chefe de gabinete do ministro da Defesa.

Em 12 de outubro, Azeredo Lopes demitiu-se e foi substituído por João Gomes Cravinho.

Na semana passada, o Chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte, também se demitiu e o seu lugar foi ocupado pelo general José Nunes da Fonseca.