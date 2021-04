Rio lamenta o que considera ter sido "brutal julgamento público" de Feliciano Barreiras Duarte

É a reação após o ex-secretário-geral do PSD ter sido ilibado, três anos depois.



Barreiras Duarte demitiu-se do cargo, em 2018, na sequência da polémica com alegados dados falsos do currículo, e recebimento indevido de ajudas de custo e despesas de deslocação do Parlamento por ter dado uma morada no Bombarral quando vivia em Lisboa.