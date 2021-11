Rio quer eleições o mais cedo possível mas não avança data

O líder do PSD não avança com data para as legislativas, mas sublinha que eleições internas no partido não devem servir como factor de distúrbio das eleições legislativas. Rui Rio lamenta ainda que a contenda dentro do PSD esteja a atrasar a estratégia do partido quando os adversários já estão em campanha. No sábado há conselho nacional dos social-democratas e Rio espera que o encontro ajude a clarificar a posição do partido.