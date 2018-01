Rio quer Hugo Soares na bancada parlamentar até ao Congresso

RTP22 Jan, 2018, 16:10 / atualizado em 22 Jan, 2018, 16:34 | Política

Em comunicado, Rui argumenta que que até ao congresso o líder do partido é ainda Pedro Passos Coelho. O Congresso do PSD vai realizar-se de 16 a 18 de fevereiro.



O presidente eleito dos sociais-democratas diz ter transmitido a Hugo Soares que é sua vontade “garantir a estabilidade e a capacidade de intervenção do Grupo Parlamentar, desejando, por isso, que se consiga evitar qualquer foco de agitação, decorrente do período de transição de liderança que se está a viver até meados do próximo mês de fevereiro”.



De acordo com a nota enviada às redações, o presidente do Grupo Parlamentar “mostrou-se concordante com estes objetivos, assumindo ser também essa a sua leitura”.