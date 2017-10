Rio quer preparar em 2018 o PSD para ganhar autárquicas

Foto: Lusa

Na passada sexta-feira à noite em Viseu, com militantes do partido, o candidato à liderança do PSD falou também sobre os incêndios que no passado domingo devastaram vários concelhos do Norte e Centro .



Rui Rio diz que esta situação é um exemplo em que os partidos têm de se entender, colocando o interesse do país à frente do interesse partidário.