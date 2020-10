Rio queria continuidade de Caldeira no TdC mas tem opinião positiva de José Tavares

Foto: Eduardo Costa - Lusa

O líder do PSD, Rui Rio, defendeu esta tarde que Vítor Caldeira "deveria continuar" na presidência do Tribunal de Contas (TdC), mas disse ter uma "opinião muito positiva" sobre o novo presidente da instituição, José Tavares.