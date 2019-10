Rio recorda "aliado" nos momentos importantes do país

Lusa03 Out, 2019, 14:02 | Política

No arranque do seu discurso perante uma plateia de empresários, em Vila Nova de Gaia (Porto), Rio disse ter acabado de receber "uma notícia triste", a da morte de Freitas do Amaral.

"Queria deixar aqui uma palavra de homenagem ao professor Freitas do Amaral. Nem sempre o PSD esteve de acordo com ele ou ele de acordo com o PSD, mas nos momentos importantes do país e do PSD o professor Freitas do Amaral foi um aliado", afirmou Rui Rio.

O líder do PSD recordou ainda que Freitas do Amaral foi fundador de "um dos principais partidos nacionais", o CDS-PP, tendo as suas palavras sido aplaudidas por toda a plateia.

O fundador do CDS e ex-ministro Freitas do Amaral morreu hoje aos 78 anos, confirmou à Lusa uma fonte da família.

Diogo Pinto Freitas do Amaral, professor universitário, nasceu na Póvoa de Varzim em 21 de julho de 1941. Foi líder do CDS, partido que ajudou a fundar em 19 de julho de 1974 e ministro em vários governos.