Rio recusa oposição de "bota-abaixo" e reafirma posicionamento ao centro

No discurso de arranque no 38.º Congresso do PSD, Rio fez uma intervenção centrada sobretudo nos desafios partidários, lamentando que, nos últimos anos, se tenha agrava a mentalidade de que, na oposição, "quanto pior, melhor".

"Se berra mais alto, se diz mal de tudo o que o Governo faz, se não concordo com nada, então está a fazer uma verdadeira oposição (...) É isto que eu não quero que o PSD faça sob a minha liderança", afirmou.

Para Rio, "não adianta insistir na política do bota-abaixo e da crítica sem critério nem coerência".

"Deixemos isso para os outros e portemo-nos nos com a elevação e a nobreza que a atividade política nunca devia ter perdido", apontou, no final de uma semana em que esteve sobre fortes críticas do PS e do Governo pela postura do partido no debate orçamental.

O líder do PSD prometeu que o partido será "uma oposição credível e realista", disse que em política não tem "inimigos, mas adversários", alertando para os perigos de seguir outro caminho.

"Fazer o contrário, como alguns críticos internos defenderam e como tantos comentadores nos pretendiam ensinar, teria tido o mesmo resultado eleitoral que outros partidos tiveram", afirmou, numa referência implícita à quebra eleitoral do CDS-PP.

"Onde estaria o PSD, se tivéssemos fraquejado e tivéssemos seguido o caminho para que nos queriam empurrar? Seguramente onde outros estão agora, e o PS estaria provavelmente sentado numa maioria absoluta", afirmou.

Rio voltou a defender o posicionamento do PSD ao centro, como escreveu na moção de estratégia global "Portugal ao Centro".

"Uma coisa é o PSD conseguir ser o líder de uma opção à direita da maioria de esquerda que nos tem governado, outra, completamente diferente, é sermos nós próprios a direita", avisou, considerado que o crescimento do PSD depende de conseguir atrair vontades do PS que "não se reveem na geringonça" ou se têm abstido.

Para Rio, "deslocar o PSD para a direita é desvirtuar" os seus princípios e valores e "afunilar eleitoralmente o partido, em direção a um espaço onde já não há nada praticamente a ganhar".

Se o grande objetivo para os próximos dois anos de mandato à frente do PSD será chegar a dezembro de 2021 "com a implantação autárquica fortemente reforçada", o líder social-democrata não excluiu a antecipação do calendário das legislativas de 2023.

"Não deixaremos de nos preparar para governar Portugal se as circunstâncias políticas assim o vierem a exigir", disse.