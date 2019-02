Rio. Remodelação do Governo revela falta de estratégia

Mário Aleixo - RTP19 Fev, 2019, 06:45 / atualizado em 19 Fev, 2019, 06:45 | Política

Rui Rio não vê vantagens na remodelação do Governo | rtp

O líder do PSD fez as contas às mexidas que António Costa foi fazendo ao longo da legislatura e concluiu que o Governo tem uma política de navegar à vista.





O líder do PSD lembrou que, em cerca de três anos, o atual Governo teve “seis remodelações”, mudando dez ministros e 21 secretários de Estado, o que demonstra ausência de “estratégia”, de política “estruturada” e de “rumo”.





“Não é possível uma governação estabilizada quando fazemos estas alterações em tão pouco tempo. Objetivamente um governo que muda todas estas vezes demonstra falta de rumo. Não há uma política estruturada. Há uma resposta ao quotidiano”, afirmou Rui Rio aos jornalistas, na sede distrital do Porto do PSD, após uma reunião com a Confederação Nacional das Associações de Pais.





O líder do PSD, Rui Rio, revelou que não ponderou apresentar uma moção de censura ao Governo socialista porque, mesmo que fosse aprovada, ficaria sem “efeito prático”, apenas antecipando as eleições em meses.





“Não tem efeito prático nenhum. Seriam as eleições antecipadas quatro meses", justificou Rui Rio, em declarações aos jornalistas na sede distrital do Porto do PSD, depois de dizer que não equacionou a apresentação de uma moção de censura ao Governo.





Sobre o voto favorável do PSD à iniciativa apresentada pelo CDS-PP, Rui Rio admitiu que é “simbólico”.













Contudo, acrescentou, não podia ser diferente para ser consequente com as críticas que o partido vai fazer durante o debate da moção de censura, na quarta-feira, no parlamento.





O presidente do PSD afirmou que as expetativas em relação à remodelação governamental “não são nenhumas”, alertando para um certo “afunilamento”, pois no conselho de ministros, “pela primeira vez na história de Portugal, senta-se marido e mulher e agora pai e filha”.Quanto à Moção de Censura apresentada pelo CDS, o PSD reconhece que o efeito pratico é quase nenhum, mas por uma questão de coerência vota a favor.