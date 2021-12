Rio Rio remete mais detalhes sobre propostas eleitorais para discurso de encerramento

À chegada ao Centro de Congressos de Santa Maria da Feira, o presidente do PSD rejeita que o discurso de abertura tenha estado centrado nos ataques aos socialistas, descurando os eleitores do PSD, e remete para domingo mais detalhes sobre as propostas para as eleições legislativas de 30 de janeiro.