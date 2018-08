Risco máximo de incêndio. Costa reforça aviso da Proteção Civil

Foto: Luís Forra - Lusa

Um risco elevado, diz António Costa, que poderá levar a que seja acionado o alerta vermelho para os distritos do interior norte.



"As previsões podem implicar que a partir de amanhã (sexta-feira) o Ministério da Administração Interna venha a declarar um risco de alerta vermelho, o que tem consequências com um conjunto de proibições", explica António Costa, no final da reunião semanal com o Presidente da República, que esta tarde decorreu em Sagres, no Algarve.De acordo com o primeiro-ministro, "é importante que todos fiquem cientes desse risco para evitar comportamentos que são comportamentos perigosos".