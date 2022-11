Rodrigo Gonçalves pede suspensão de funções de vogal na direção do PSD

Em nota do seu gabinete de comunicação, o PSD escreve que "durante o dia de hoje [terça-feira] foram realizadas diligências investigatórias, que incidiram sobre matéria relativa à atividade profissional do Dr. Rodrigo Gonçalves".

"Apesar de não ter sido constituído arguido em nenhum processo, o próprio entendeu que deve evitar-se qualquer perturbação partidária, tendo solicitado ao presidente do PSD a suspensão do exercício das funções de vogal da CPN, com efeitos imediatos", lê-se no mesmo texto.

O líder do PSD havia já admitido que Rodrigues Gonçalves pudesse ser suspenso das funções como vogal na Comissão Política Nacional do partido, caso tal fosse necessário para aguardar os termos da investigação em que este está envolvido.O assunto pode ser debatido na reunião do Conselho Nacional do PSD marcada para quinta-feira.



"Há circunstâncias que podem terminar numa suspensão do exercício de funções políticas, pura e simplesmente para aguardar os termos ulteriores do processo, se houver termos ulteriores", disse Luís Montenegro, sem deixar de sublinhar que se trata de uma questão para análise do partido.

Em causa está uma investigação da Polícia Judiciária que incide em duas autarquias, Oeiras e Odivelas, e que tem por objetivo "apurar a eventual prática de crime de corrupção ativa e passiva para ato ilícito, de participação económica em negócio e de prevaricação".

Montenegro recusou-se a comentar diretamente o caso, invocando "um desconhecimento total do que se está a passar".







"A criminalidade em investigação é grave. Estas investigações devem ser levadas até às últimas consequências. Não devemos condenar ninguém à partida, mas não devemos isentar ninguém e não foi escamotear que uma das pessoas visadas na investigação é membro da comissão nacional do PSD", acentuou, ainda assim, o líder social-democrata.







Esta é uma investigação que decorrerá desde 2018. Debaixo da lupa da Judiciária estará a contratação de recursos humanos, de prestadores de serviços e adjudicações suspeitas, que alegadamente também envolvem Rodrigo Gonçalves. Seria o dirigente do PSD, com a ajuda de familiares, que fazia a ponte entre as empresas contratadas e a Câmara de Oeiras.







Ao longo do dia de terça-feira, foram realizadas mais de 20 buscas. Um dos locais visitados pela PJ foi a Câmara Municipal de Odivelas, onde trabalha a mulher de Rodrigo Gonçalves. Os inspetores estiveram também na Junta de Freguesia das Avenidas Novas, presidida pelo pai de Rodrigo Gonçalves.