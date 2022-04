Rodrigues dos Santos quer hastear "bandeira da união" sem "ajustes de contas"

Francisco Rodrigues dos Santos iniciou o 29º Congresso do CDS-PP, em Guimarães, com o discurso de despedida enquanto líder do partido, apelando a que os militantes não considerem o futuro dirigente um inimigo. O líder cessante do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, afirmou que quer "hastear a bandeira da união", rejeitando "ajustes de contas".