Ronda de Marcelo a ouvir confederações patronais

Em véspera de mais uma reunião no Infarmed e a poucos dias de uma avaliação sobre o estado do estado de emergência, o presidente da república quer esperar para decidir.



Para já, como está, o estado de emergência vigora até ao final de quinta-feira.



Já esta segunda feira, Marcelo Rebelo de Sousa falou ao telefone com o presidente da República italiana sobre o vírus e a Europa e recebeu, primeiro, o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, que quer mais apoios para o setor.



A Confederação do Tturismo de Portugal também foi recebida e pede mais rapidez nos apoios.



As reuniões com os parceiros sociais decorreram a pedido do presidente da República que quer saber, de viva voz, as consequências da pandemia na economia.