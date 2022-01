Rui compara Costa ao gato Zé Albino que nunca está calado

Lusa

A campanha eleitoral entre PSD e PS passa pela troca de acusações com Costa a falar em maroscas no programa dos sociais-democratas, mas Rui Rio afirma que estas acusações são infundadas. O lider do PSD acusa o líder socialista de não estar calado e compara-o ao gato que lá tem em casa.