Rui Moreira deixa cair apoio do PS na corrida autárquica

Em causa estão as declarações da secretária-geral adjunta do partido durante uma entrevista aona passada quarta-feira. Ana Catarina Mendes dizia que uma eventual vitória de Rui Moreira no Porto com a candidatura "Porto, o nosso partido" seria também “uma vitória do PS”.



Contactado pela RTP, o PS não quis para já comentar o assunto e vai aguardar para ouvir os argumentos de Rui Moreira.



As declarações de Ana Catarina Mendes na quarta-feira não foram as primeiras a causar desconforto no núcleo duro da candidatura de Rui Moreira. Há cerca de um mês, a mesma responsável socialista dizia, em entrevista ao Expresso que o PS teria "uma representação forte" nas listas do candidato independente.





Na altura, o assessor de Rui Moreira, Nuno Santos, deixava o recado ao Partido Socialista, numa entrevista ao Público em abril "Não vamos ter jobs for the boys na Câmara do Porto".



Na sequência destas declarações, a responsável partidária admitia, em entrevista à Agência Lusa esta quinta-feira, que as suas palavras poderiam ter sido "mal interpretadas".



Ana Catarina Mendes sublinhou que o eventual triunfo seria sempre do candidato independente, mas que esta vitória também seria festejada pelos socialistas.

“Evidentemente que a vitória no Porto do doutor Rui Moreira será a vitória do doutor Rui Moreira, mas não deixaremos de a festejar uma vez que apoiamos a sua recandidatura", acrescentou.



A responsável número dois na direção do Partido Socialista explicou ainda que, apesar do desconforto gerado no seio da campanha, o apoio à recandidatura autárquica de Rui Moreira era “irreversível”.

Rui Moreira considera que as declarações colocaram em causa o "caracter independente da candidatura", que conta também o apoio do CDS-PP.