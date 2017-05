Rui Moreira não troca apoio do PS por lugares mas quer Pizarro como vereador

Rui Moreira aceita o apoio de todos, até do PS, mas não não faz cedências, nem troca votos por lugares.



O presidente da Câmara Municipal do Porto diz não abdicar do controlo total sobre a constituição da lista e recusa cotas para quem o apoia. O principio para os convites, afirma, é o da competência, não o da cor política.



Rui Moreira deixa claro que Manuel Pizarro é competente e uma peça fundamental na sua estratégia de gestão da cidade. Com ou sem apoio do PS garante vai convidar o seu atual vereador para fazer parte da lista. O lugar de vice-presidente está no entanto reservado para um independente sem qualquer filiação partidária. Exatamente o mesmo princípio que norteou o autarca na constituição da sua equipa no primeiro mandato.



A polémica entre o PS e Rui Moreira estalou nos últimos dias. Ana Catarina Mendes, a número dois do PS, admitiu que contabilizaria como vitórias do PS todas as câmaras onde o partido só, em coligação ou com o apoio declarado, esteja com quem é eleito.



Mais do que a putativa apropriação da vitória terá sido a insinuação de que existiria uma coligação informal (já que uma formal é inclusive proibida por lei aos movimentos cidadãos) que terá criado a polémica.



Esta ideia levou a que António Costa tenha telefonado a Rui Moreira na manhã desta quinta feira, antes mesmo de se conhecerem as palavras da dirigente socialista. Nenhum dos interlocutores quis revelar qualquer pormenor da conversa. Esta sexta-fira o primeiro-ministro recusou-se mesmo a comentar qualquer aspeto deste caso.



O PS Porto, onde o apoio a Moreira nunca foi consensual, reúne-se com António Costa, o secretário-geral, este sábado Lembre-se que foi há um ano que Costa decidiu que o partido ia apoiar Moreira, por não fazer sentido concorrer contra um projeto que funciona bem na segunda maior cidade do país e onde o PS (por via de Manuel Pizarro, que recorde-se concorreu contra Rui Moreira nas ultimas autárquicas) já colaborava.



A direção da concelhia socialista da invicta reuniu de emergência esta sexta-feira à noite. Na próxima segunda reúne-se a Comissão Política.