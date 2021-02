Rui Moreira

Lusa

Rui Moreira contra alterações da lei autárquica





O presidente da câmara do Porto, Rui Moreira, não tem dúvidas que a alteração nas regras de candidatura as Autarquias e as Juntas de Freguesia é uma forma encapotada de proibir as candidaturas dos movimentos independentes.



Novos entraves às candidaturas autárquicas, fora dos partidos políticos, que obrigam os proponentes a recolher assinaturas, em separado, para formalizar uma candidatura a uma Câmara Municipal e a uma Junta de Freguesia do mesmo concelho.



Para além disso, até o nome escolhido pela candidatura independente para se apresentar a eleições terá de ser analisado por um juiz, para saber se é ou não válido.



O autarca que foi eleito para a Câmara do Porto, numa candidatura independente, considera que as alterações feitas à lei autárquica são inconstitucionais e lamenta que o Presidente da Republica tenha promulgado este diploma.



Rui Moreira deixa um aviso: Condicionar os movimentos independentes só vai fazer aumentar a abstenção.



As alterações à lei autárquica foram aprovadas por PS e PSD.