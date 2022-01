Rui Rio acusa Costa de "deturpar" declarações e nega estar "refém" da extrema-direita

O presidente do PSD, Rui Rio, acusou hoje o secretário-geral do PS, António Costa, de "deturpar" as suas declarações e negou estar "refém" da extrema-direita, frisando que "não é possível" entendimento com o Chega a participar no Governo.