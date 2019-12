Rui Rio acusa Governo de desvalorizar ministro das Finanças

Para justificar essa posição...o líder do Partido Social Democrata deu como exemplo as novas regras de contratação nas Parcerias Público Privadas (PPP).



A partir de fevereiro a decisão de contratar PPP passa a ser da responsabilidade do conselho de ministros.



Um trabalho que costumava ser do ministro das finanças segundo o líder da opisição.



O presidente do PSD falava durante um jantar do partido em Monção, no distrito de Viana do Castelo e recordou que, na próxima semana, o PSD vai chamar o ministro das Finanças ao parlamento por causa desta questão.