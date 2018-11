Rui Rio afasta-se de falsas presenças de deputados

Depois do caso de José Silvano que está a ser investigado pelo Ministério Público os deputados do Partido Social Democrata (PSD) José Matos Rosa e Duarte Marques também terão, alegadamente, registado a presença no plenário da Assembleia da República não estando em Lisboa.



Uma informação que foi avançada pelo jornal Observador.



Os casos remontam aos meses de fevereiro e maio de 2017.



Questionado pelo jornalista da Antena 1, Paulo Braz, o líder do PSD respondeu que não é deputado e à data dos factos ainda não era líder do partido.



Rui Rio a comentar pela primeira vez os dois novos casos de deputados do PSD com falsas presenças no parlamento.



Rui Rio esteve em Castelo Branco com militantes do PSD. Um encontro onde esteve sentado ao lado do atual secretário-geral José Silvano, também ele com um caso de falsas presenças no parlamento.