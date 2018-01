Rui Rio agradece aos militantes e pede "grande sinal de unidade"

Lusa16 Jan, 2018, 15:21 | Política

"Conto com a colaboração de todos para dar, desde já, um grande sinal de unidade, relembrando a histórica frase que marca a história do partido: `Hoje somos muitos, amanhã seremos milhões`", escreve Rio, recordando um `slogan` da autoria do antigo presidente do PSD Carlos Mota Pinto, num email enviado na segunda-feira à noite aos militantes e a que a Lusa teve hoje acesso.

Rui Rio, que tomará posse no Congresso que se realiza entre 16 e 18 de fevereiro, em Lisboa, agradeceu a "todos os militantes a confiança, empenho e entusiasmo que colocaram nesta eleição para a presidência do Partido Social Democrata".

"Hoje, estamos mais unidos e mais fortes para iniciar um novo ciclo político no partido e no país", refere, salientando que "a proximidade aos militantes e à sociedade em geral" será uma das suas prioridades para "reforçar e renovar a militância, o debate de ideias e a participação ativa num projeto alternativo para liderar Portugal".

Rui Rio salienta o objetivo de o PSD "voltar a ser o partido mais português de Portugal" e pede aos militantes que, até ao Congresso, lhe enviem contributos e pedidos de esclarecimento pelo endereço eletrónico que serviu de apoio à campanha.

Rui Rio venceu no sábado as eleições diretas no PSD e será o 18.º presidente do partido: segundo os resultados provisórios, Rio, com 22.611 votos e 54,37%, ganhou com uma vantagem de 3.617 votos sobre Santana, que recolheu 18.974 (45,63%).