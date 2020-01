Rui Rio anunciou que PSD vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado

Rui Rio anunciou que o PSD vai votar contra o Orçamento do Estado. O líder do PSD chumba a proposta do Governo com sete razões, tendo acusado o Ministro das Finanças de faltar à verdade e de esconder 590 milhões de euros.