Rui Rio aponta o dedo ao Governo devido a aumento da taxa de mortalidade

Rui Rio desafiou António Costa a atuar sobre o que considera ser a evolução dramática da taxa de mortalidade no país. O primeiro-ministro admitiu que a assistência diminuiu no Serviço Nacional de Saúde, mas alegou que isso se deve à pandemia e que as cirurgias nos IPO nunca pararam.