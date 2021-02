Rui Rio aposta as fichas quase todas nas autárquicas

Foto: Lusa

O presidente do PSD considera que as eleições para o poder local são mais relevantes para os sociais-democratas do que as próprias legislativas. Foi uma ideia deixada numa conferência virtual, ontem à noite, na qual o líder do PSD mostrou a ambição de conseguir um bom resultado nas eleições autárquicas de outono.