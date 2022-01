Rui Rio assegura ser contra a prisão perpétua

Foto: José Fernandes/SIC - Lusa

O líder social-democrata clarifica e diz que obviamente está contra a prisão perpétua. O esclarecimento do líder do PSD foi dado no debate de ontem à noite na SIC frente a Catarina Martins depois das críticas do PS às declarações de Rio no debate com André Ventura.