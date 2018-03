Rui Rio assume-se como "melhor candidato a primeiro-ministro"

"Eu serei o melhor candidato a primeiro-ministro não só que a doutora Assunção Cristas, como que o doutor António Costa", afirmou.



Para o presidente do PSD, "o importante é conseguir nas eleições de 2019 uma vitória que possibilite alterar a forma como o país tem sido governado".



"Esse é que é o nosso ponto fundamental: chegar a 2019 e estar em condições de ganhar as eleições legislativas, se depois for necessária uma coligação, seguramente que cá estaremos para isso", assegurou.



Rui Rio rejeitou que as declarações de Assunção Cristas, de que o CDS-PP é a única escolha a quem não se revê na atual governação, sejam uma declaração de guerra.



"Já viu se a líder do CDS-PP viesse dizer que não estava apta a governar? Tem naturalmente de dizer, tem de cumprir o seu foco", afirmou.



Ainda assim, Rui Rio admitiu que os dois partidos são "evidentemente adversários", partidos distintos que "no passado já fizeram muitas coisas juntos por Portugal", quer no Governo quer nas autarquias, e rejeitou que haja alguma aproximação do PSD ao PS.