Rui Rio dá por terminada polémica do Conselho de Jurisdição do PSD

Rui Rio diz que, por ele, está terminada a polémica em torno do Conselho de Jurisdição do PSD. O presidente do partido espera que o assunto não seja levado à reunião do Conselho Nacional porque é mais importante discutir os problema do país e as próximas autárquicas.