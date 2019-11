Rui Rio defende eleições diretas para a liderança do PSD abertas a simpatizantes

Rui Rio foi eleito líder parlamentar do PSD com 89 por cento dos votos. O presidente do partido mantém-se no cargo até às eleições diretas de janeiro. Rui Rio defende eleições abertas a militantes mas também a simpatizantes, tal como fez o Partido Socialista.