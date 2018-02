Rui Rio disponível para dialogar com os outros partidos

Cristina Sambado - RTP19 Fev, 2018, 16:43 / atualizado em 19 Fev, 2018, 18:14 | Política

“Estivemos naturalmente a trocar ideias sobre a situação portuguesa com o Presidente da República, com quem temos uma particular afinidade”, acrescentou Rui Rio.



“A vontade do Presidente da República é que haja diálogo entre os partidos, que haja diálogo entre dois partidos em concreto como é evidente. Essa preocupação é óbvia, que é nossa também. Eu quando falo em diálogo com os outros partidos estou a falar com os outros partidos, não estou a falar de um partido. Estou a falar dos partidos todos”, acrescentou.



Rui Rio esteve em Belém acompanhado por três vice-presidentes do PSD (Isabel Meireles, Nuno Morais Sarmento e Castro Almeida) e pelo secretário-geral, Feliciano Barreiras Duarte.

Para Rui Rio, as áreas prioritárias para estabelecer esse diálogo “serão definidas pelo próprio PSD e estamos abertos, também, àquilo que podem ser as sugestões dos outros partidos”.“Os temas, esses todos sabem. São aqueles que eu tenho vindo a enunciar ao longo de uma extensa e longa campanha eleitoral interna e agora no Congresso”, esclareceu.Rui Rio recordou várias vezes “que ainda não passaram 24 horas desde a tomada de posse”.Segundo o novo líder do PSD, “as coisas para serem bem-feitas, têm de ser pensadas, debatidas, maturadas. Depressa e bem, há pouco quem, com o diz o povo na sua imensa sabedoria”.Em relação à escolha de Elina Fraga para vice-presidente do PSD, algo que está a gerar alguma contestação interna no partido, Rui Rio afirmou que não falou “com o Presidente da República sobre a composição de listas”.Questionado se os militantes do PSD não merecem uma explicação, o novo presidente respondeu: "Merecem as explicações todas, mas não é aqui na sequência de uma reunião com o Presidente da República, onde naturalmente esse assunto não foi abordado".Rui Rio vai ser recebido pelo primeiro-ministro, António Costa, na terça-feira.Rui Rio foi o último líder partidário a ser recebido por Marcelo Rebelo de Sousa, que na passada semana ouviu os dirigentes do PAN (Partido-Animais-Natureza), PEV (Partido Ecologista “Os Verdes”, PCP, CDS-PP, BE e PS.O Presidente da República ouviu “os partidos sobre o que é importante para Portugal no imediato prazo”.