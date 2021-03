Rui Rio disponível para rever lei de veto autárquico a infraestruturas nacionais

Esta possibilidade esteve na base da decisão da ANAC, esta tarde, de chumbar o pedido de apreciação prévia para a localização do novo aeroporto de Lisboa, no Montijo, devido à oposição de dois dos cinco concelhos consultados.



O Governo já veio admitir que vai rever a lei.



O líder do PSD está de acordo, uma vez que, agora, "em cima da mesa estão todas as possibilidades" para o novo aeroporto. Até agora, o social democrata opunha-se à revisão da lei por dessa forma estar a formatar a legislação "para beneficiar um projeto em concreto".



Este é agora "o momento para repensar a lei", afirmou Rio.