Rui Rio diz que a a aposta está nas empresas e na economia privada

O PSD apresentou o plano de recuperação do país para a próxima década. Rui Rio quer reduzir a carga fiscal de 35 para 32 por cento do PIB. O presidente do social-democrata disse que a diferença em relação ao plano do governo é que o PSD aposta nas empresas e na economia privada.