Rui Rio diz que caso Silvano é assunto encerrado

Lusa

Uma questão, que tem gerado muitas críticas, mesmo dentro do grupo parlamentar social-democrata. Para Rui Rio mais do que uma alteração do registo de presenças na Assembleia da República, o lider social-democrata defende uma reforma do sistema político no país.



O presidente do PSD deu como encerrada esta polémica, à margem de uma visita esta tarde ao Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim.