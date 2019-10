Rui Rio diz que "existe parte do PSD que não gosta", relembra Pedro Duarte

Foto: Pedro Duarte@Facebook/DR

Um dos principais apoiantes de Luís Montenegro na corrida à liderança do PSD, Pedro Duarte, sente que Rui Rio quer dividir ainda mais o partido.

O antigo deputado entende que ficaram poucas dúvidas sobre isso depois do discurso de ontem do atual líder. O social-democrata recorda mesmo palavras do líder do partido em que este diz que “existe parte do PSD que não gosta”.