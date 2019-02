Rui Rio diz que má gestão da ADSE ajudou ao abuso dos privados

Lusa24 Fev, 2019, 17:08 | Política

"Tem havido ao longo dos anos por parte dos privados abusos que não são minimamente aceitáveis", afirmou Rui Rio, que falava aos jornalistas hoje, em Coimbra, à margem da sessão de encerramento da Academia Calvão da Silva, que teve início na sexta-feira, naquela cidade.

"Esses abusos devem-se fundamentalmente a uma ADSE mal gerida", sustentou o líder social-democrata, considerando que se o instituto de proteção e assistência na saúda aos funcionários públicos fosse "bem gerido, não permitia esses abusos".

Antes de mais, é preciso "por a ADSE a funcionar como deve ser e não permitir esses abusos e a negociar com os privados como deve ser", defendeu.

A ADSE é "absolutamente essencial" e "não pode acabar, não deve acabar, presta um bom serviço" a cerca de 1,2 milhões de portugueses.

"Tem de continuar a prestar esse serviço, mas a preços mais baixos, através dessa negociação e do evitar desses abusos", salientou Rui Rio.

Se a ADSE acabasse, as pessoas que beneficiam dos seus serviços "ficavam pior" e "ficávamos pior todos nós", utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), alertou o presidente do PSD, explicando que o SNS "está a rebentar pelas costuras" e (com o fim da ADSE)"caiam-lhe em cima mais um milhão e 200 mil portugueses".

"A ADSE tem de ser melhorada, não tanto pelo serviço que presta, que é bom, mas nos custos desse mesmo serviço", concluiu.

A academia política promovida pela JSD e batizada com o nome de Calvão da Silva - ex-ministro, antigo líder distrital de Coimbra e presidente do Conselho de Jurisdição Nacional na liderança de Passos Coelho, que faleceu há cerca de um ano, vítima de doença prolongada - começou sexta-feira e terminou hoje.