Rui Rio diz que o PSD não é um clube de futebol

Na qualidade de candidato à liderança do PSD, disse na última noite em Viseu que os social-democratas têm que fazer uma oposição construtiva e deixar de lado a política do bota abaixo.



Rui Rio falava para militantes do distrito e acrescentou que o partido tem que ganhar credibilidade.



Antes desta sessão de esclarecimento o líder do partido disse também que o primeiro-ministro, António Costa, compreendeu "todas as críticas que lhe foram feitas" sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS), cuja gestão do Partido Socialista "foi catastrófica".



Quando questionado pelos jornalistas sobre a mensagem de Natal deixada por António Costa o líder do PSD declarou que a mensagem significa que o primeiro-ministro reconheceu que esteve mal nesta matéria.