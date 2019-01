Partilhar o artigo Rui Rio diz que posição do Governo português tem sido "prudente" na questão da Venezuela Imprimir o artigo Rui Rio diz que posição do Governo português tem sido "prudente" na questão da Venezuela Enviar por email o artigo Rui Rio diz que posição do Governo português tem sido "prudente" na questão da Venezuela Aumentar a fonte do artigo Rui Rio diz que posição do Governo português tem sido "prudente" na questão da Venezuela Diminuir a fonte do artigo Rui Rio diz que posição do Governo português tem sido "prudente" na questão da Venezuela Ouvir o artigo Rui Rio diz que posição do Governo português tem sido "prudente" na questão da Venezuela

Tópicos:

Guaidó, Nicolás Maduro,