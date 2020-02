Rui Rio diz que PSD "não pode ser uma agência de empregos políticos"

O líder do PSD diz que o partido tem de recuperar o tempo perdido... para reconquistar autarquias e vereadores. No discurso de abertura do congresso, ontem à noite, em Viana do Castelo, Rui Rio avisou que os candidatos autárquicos vão ser escolhidos pela competência.