Rui Rio diz que PSD vai disputar eleições "taco a taco" com PS

RTP03 Fev, 2019, 09:10 | Política

"Se houvesse contentamento com este Governo, não só não ouvíamos o que ouvimos (na rua), como não tínhamos esta onda de greves, umas atrás das outras, de praticamente todas as classes profissionais", referiu.



Por isso, considerou que o PSD vai para as próximas eleições em condições de disputar a vitória com o PS.



"Estou convencido que o PSD tem efetivamente condições de taco a taco disputar as eleições com o PS e provavelmente conseguir mesmo ganhar as eleições ao PS, porque é esse o desejo que eu sinto na rua", referiu.



Rio referia-se, particularmente, às eleições para o Parlamento Europeu e para a Assembleia da República, sendo que em 2019 se vão também realizar as Regionais da Madeira, onde o PSD governa.Num discurso em Vila Verde, na cerimónia de tomada de posse da nova concelhia do PSD, Rui Rio admitiu que, há um ou dois anos, seria "dificílimo" o PSD ganhar as eleições ou o PS perdê-las, mas sublinhou que entretanto a situação se alterou substancialmente.O líder do PSD disse que, neste momento, os portugueses "gostariam que Portugal tivesse um Governo que lhes preparasse o futuro e não que fizesse esta política de ilusionismo” e de “vender gato por lebre”. Para Rio, os portugueses querem uma "alternativa", que "só o PSD" está em condições de protagonizar."Ou nós (PSD) oferecemos essa alternativa aos portugueses ou os portugueses, mesmo não querendo, vão ter de continuar com o Partido Socialista", sublinhou.