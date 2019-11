Rui Rio diz que só quem tiver quotas em dia pode votar nas eleições internas

A decisão foi criticada pelo seu principal adversário na corrida à liderança do partido, Luís Montenegro, mas Rio disse que é preciso acabar com o que considerou ser uma vigarice.



O atual líder do PSD revelou que até agora há apenas 20 mil militantes com as quotas em dia, um número que espera possa crescer até ao final do prazo.