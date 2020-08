Rui Rio diz que têm de ser os partidos de esquerda a fazer o Orçamento

Rui Rio concorda com o Presidente da República: espera que não exista uma crise política, mas diz que isso está nas mãos do Governo e dos partidos da esquerda. Para o líder do PSD é ao PS e aos partidos que integraram a chamada Geringonça que cabe aprovar o Orçamento do Estado.