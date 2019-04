Rui Rio: Em período de eleições há tendência "para o disparate"

RTP08 Abr, 2019, 10:38 | Política

“Porque o legislador, os partidos políticos neste caso, tenderão a uma demagogia a bater cada vez mais”, acrescentou Rui Rio ao jornal Eco.





Para o presidente do PSD, “se houver uma boa ideia. Faz-se isto desta forma ou desta. E resolve-se praticamente o assunto. Mas eu não estou a ver. Estou a ver pequenos ajustamentos para por na lei: não pode nomear familiares diretos. Pronto está bem”.





“Cultura própria” do PS

“Isto é uma cultura muito própria do Partido Socialista. Mais do que nos outros partidos. Estou convencido que sim. O Partido Socialista, ao longo da sua história foi sempre mais numa lógica familiar”, acusou.







“No Conselho de Ministros, o primeiro-ministro continuaria a poder nomear os ministros que nomeou. Porque nenhum deles é familiar direto dele. Isto não é fácil”, acrescentou.“Se calhar neste momento o PS seria o mais rigoroso para tentar limpar tudo isto que tem feito”, defendeu.Rui Rio assume que “o PSD está disponível para todas as propostas e mais algumas fazer ajustamento à lei que dirá que familiares diretos seguramente não devem ser nomeados”.No debate organizado pelo jornal, o presidente do PSD afirma que a questão das nomeações de familiares está muito vincada no Partido Socialista.“Familiar, eu agora não quero dizer só familiar de família. Pode ser familiar da família socialista”.Para Rui Rio, “é uma marca muito mais forte no Partido Socialista do que nos outros. Mas os outros também não estão imunes a isto. Isto é evidente”.