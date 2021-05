Rui Rio espera "abanão" do PS nas autárquicas

O presidente do PSD voltou a criticar o Governo por não querer fazer qualquer reforma no país. Rui Rio refere também que é um "disparate" dizer que o PSD partilha de uma agenda xenófoba com o Chega. Sobre as ambições do partido de André Ventura, Rio diz que se trata de "sonhos megalómanos".