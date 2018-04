Partilhar o artigo Rui Rio exige que gestão do Governo não faça sofrer serviços públicos Imprimir o artigo Rui Rio exige que gestão do Governo não faça sofrer serviços públicos Enviar por email o artigo Rui Rio exige que gestão do Governo não faça sofrer serviços públicos Aumentar a fonte do artigo Rui Rio exige que gestão do Governo não faça sofrer serviços públicos Diminuir a fonte do artigo Rui Rio exige que gestão do Governo não faça sofrer serviços públicos Ouvir o artigo Rui Rio exige que gestão do Governo não faça sofrer serviços públicos