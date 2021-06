Rui Rio: festejos da Champions e explicações do Governo são uma "vergonha"

O presidente do PSD aproveitou para dizer que ficou insatisfeito com as explicações dadas pelo primeiro-ministro sobre os festejos da Liga dos Campeões, no Porto. Falou em "vergonha", escreveu que Governo e Câmara do Porto deveriam pedir "desculpa" aos portugueses.